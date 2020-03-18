Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak - Son Dakika Ekonomi

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak

6 saat önce

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın ihracatı kayda bağlandı. Böylelikle, bu ürünleri ihraç etmek isteyen firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak.

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş eklendi.

ONAYLANMIŞ MALLARA UYGULANMAYACAK

Tebliğe eklenen geçici hükümle de söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayını müteakip kayda alınacak. Tebliğ hükümleri, düzenlemenin yayımından önce gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış mallara uygulanmayacak.

YETKİ GENEL MÜDÜRLÜKTE OLACAK

Genel Müdürlük, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak.

Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:16 Kaynak: AA

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