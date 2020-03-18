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Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihracı kayda bağlandı
16 dakika önce
Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı kayda bağlandı.
Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaşın (medikal kumaş) ihracatı kayda bağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:02
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