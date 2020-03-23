Dezenfektan kutusunda uyuşturucuya 2 tutuklama - Son Dakika

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Dezenfektan kutusunda uyuşturucuya 2 tutuklama
7 saat önce
ADIYAMAN'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki dezenfektan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi.
ADIYAMAN'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki dezenfektan kutusunda uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Arama yapılan otomobildeki bir dezenfektan kutusunda 751 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobilde bulunan Ö.T. ve E. T.'yi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:52 Kaynak: DHA
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