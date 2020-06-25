Dezenfektan teknolojileri pazarına 20 yeni ürün yatırımı - Son Dakika

Dezenfektan teknolojileri pazarına 20 yeni ürün yatırımı

İSTANBUL (İHA) – Yeni nesil akıllı hava temizleme teknolojisi Sercair, 20 yeni ürünü temiz hava ve dezenfektan pazarına sundu.

İSTANBUL (İHA) – Yeni nesil akıllı hava temizleme teknolojisi Sercair, 20 yeni ürünü temiz hava ve dezenfektan pazarına sundu.

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Tüm dünya düzenini yeniden şekillendiren ve tüketici alışkanlarını değiştiren korona virüsün olumsuz sonuçlarının ardından, bireylerin daha sağlıklı, daha steril ortamlarda yaşama ihtiyaçları çerçevesinde; ABD'de yazılım alt yapısı geliştirilen yeni nesil akıllı hava temizleme teknolojisi Sercair, iç mekan hava kalitesindeki uzmanlığını dezenfektan teknolojileriyle birleştirdi ve 20 yeni ürünü temiz hava ve dezenfektan pazarına sundu.


"Tüm tüketicilerin daha hijyenik ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini hedefliyoruz"


Sercair Yönetim Kurulu Üyesi Burak Onkardeşler, konu ile ilgili değerlendirmesinde " Türkiye, Avrupa, Amerika pazarında patentli ve 10 milyon TL'lik yatırım yaptığımız iç mekan hava temizleme cihazlarımızın artından edindiğimiz Ar-Ge ve inovasyon tecrübelerimizi şimdi dezenfektan teknolojileri alanına aktardık. Dezenfektan pazarında bireysel kullanımların dışında, ofisler, restoranlar, AVM'ler, hastaneler, klinikler ve okullar için çeşitli çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz bu teknolojilerle çalışanların, öğrencilerin, hastaların ve diğer tüm tüketicilerin daha hijyenik ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini hedefliyoruz. Tüketicilerimizle buluşturduğumuz bu ürünler, ticari yaşam döngülerinin yanı sıra markamıza toplumsal gelişim anlamında bir misyon yükledi ve bunun için çok gururluyuz." dedi.


Mevcut yeni ürünlerin dışında müşteri ihtiyaçlarını anlık analiz ettiklerini belirten Onkardeşler, "Bunun için Pazar araştırmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki aylar yeni ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


Virüs ve bakterilerin bulunduğu tüm yüzeyler için


Yapılan bilgilendirmede; Sercair'in yeni nesil akıllı hava temizleme cihazları ardından geliştirdiği; araç içi hava temizleme cihazı Sprit; tüketicilerin kendi dezenfektasyon sularını üretebilecekleri dezenfektasyon üretici Crystal; bebek emzik, diş kaşıyıcı, telefon gibi ürünlerin bakteri ve virüslerden arınmasını sağlayan UVC strelizatör kutusu Wave; asansör, bilgisayar gibi malzemelerin temizliğinde kullanılabilen taşınabilir UVC sterilizato"r Handy ve mini Handy M; tuvalet, klinik, okul ve hastane gibi alanların tamamında tercih edilen otomatik el dezenfektan sprey dağıtıcı Vison, Vison 2, Vison M, Vison Tower, Blue Care, Blue Care L serileri ve ayaklı antiseptik UVC lamba Aura değişen dünya gündemi ve tüketici ihtiyaçlarına yepyeni inovatif ve sağlık tabanlı çözümler sunuyor. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:02 Kaynak: İHA

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