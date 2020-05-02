Dezenfektan üretimi sırasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Dezenfektan üretimi sırasında çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Tuzla'da akşam saatlerinde bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangının kısa sürede büyümesini engelleyen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması saatlerce devam etti. Yangında yoğun dumandan etkilenen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının vardiya değişimi esnasında olması faciayı engelledi

Koronavirüs salgınıyla mücadale kapsamında dezenfektan ve hijyen malzemeleri üretiminde önemli rol oynayan kimya fabrikalarının bulunduğu Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir fabrikada 21.45 sıralarında yangın çıktı. Vardiya saatinde meydana gelen yangında üretim tesisinde çok kişinin bulunmaması büyük bir faciayı engellerken; alevlere müdahale etmek isteyen Ramazan Bal isimli bir işçi yoğun dumandan etkilendi. İşçiye ilk müdahale olay yerinde yapılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kimya Sanayisinde çıkan yangın Anadolu Yakası ekiplerini harekete geçirdi

Çıkan yangına müdahale etmek isteyen fabrika çalışanlarının durumu itfaiye ekiplerine ihbar etmesi üzerine yangın yerine onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Dört bir yandan yangına müdahale eden ekipler fabrika içindeki alevleri kısa sürede kontrol altına almayı başarırken soğutma çalışması üç saati aşkın devam etti. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlemlenirken tedbir amaçlı çok sayıda acil sağlık ekibi de bölgeye sevk edildi.