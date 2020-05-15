Dezenfektan ve tek kullanımlık örtü kullanmayan berbere ceza - Son Dakika

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında faaliyetleri iki aya yakın süre durdurulduktan sonra faaliyetlerine yeniden izin verilen berber ve güzellik salonları zabıta ve polis tarafından denetlendi.

Avcılar'da sabah saatlerinden itibaren ilçedeki berber, kuaför ve güzellik salonunu tek tek denetlemeye başladı. Berber ve kuaförlerin genellikle mesafe kuralına uygun müşteri kabul ettikleri, ayrıca belirlenen kurallara uydukları görüldü. Ancak, Merkez Mahallesi'ndeki bir berberde tek kullanımlık önlük veya havlunun yanı sıra dezenfektan bulundurmadığı belirlendi. Suriyeli berber Omer Ghannam'a, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32/1'inci maddesini düzenleyen emre aykırı hareket ederek, gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 392 TL uyarı cezası kesildi. Suriyeli berber, "Dezenfektan almıştım dün bitti. Tek kullanımlık önlüğü bugün alacaktım" diyerek kendisini savunmaya çalıştıysa da, zabıta işyerinin açık ve hizmet verir halde olduğunu göz önüne alarak eksiklikler giderilinceye kadar faaliyetlerini durdurmasını da kararlaştırdı.