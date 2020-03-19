Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat - Son Dakika
Son Dakika Genel Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat - Son Dakika

Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat

6 saat önce

Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat Dünyayı kasıp kavuran korona virüsünü karşı dezenfekte işi yapan ilaçlama şirketleri son günlerde yoğun mesai harcıyor.

Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat

İZMİR - Dünyayı kasıp kavuran korona virüsünü karşı dezenfekte işi yapan ilaçlama şirketleri son günlerde yoğun mesai harcıyor. İzmir'de ilaçlama işi yapanlar, korona virüsü vakalarından sonra halı yıkamacı ve oto yıkamacılar gibi bir çok iş kolunun ilaçlama işine yöneldiğinden dert yandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk korona virüsü vakasını açıklamasının ardından, yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan virüsten sonra evlerini ve iş yerlerini dezenfekte etmek isteyenler, çözüm için ilaçlama şirketlerine başvurmaya başladı. Dezenfekte işlemi gerçekleştiren ilaçlama şirketleri de, korona virüsü vakalarından sonra yoğun talep artışı olduğunun altını çizdi. İzmirli bir ilaçlama firmasının çalışanı olan Andaç Gögüş, Türkiye'de de görülen korona virüsü salgını sonrası yüzde 20 civarında talep artışı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığından onaylı soğuk sistem

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Andaç Gögüş, "Bizim burada yapmış olduğumuz işlem, gümüş iyonizer ile zenginleştirilmiş hidrojen peroksit madde uygulaması. Sağlık Bakanlığından onaylı soğuk sistemi uygulayarak, ortama salıyoruz. Buradaki amacımız; mikroorganizmaların, virüslerin, havada serbest dolaşan canlı organizmaların etkisiz hale getirilmesi. Bildiğimiz gibi el dezenfektanlarının, alkol ve asit bazlı diğer dezenfektanların hiçbir şekilde yüzeyde kalıcılığı yok. Bizim burada yapmış olduğumuz işlemin ismi ULV'dir. Yani soğuk sistemdir. Komple bütün yüzeyler, eşyalar ve diğer ürünlere bu dezenfektanı nüfus ettiriyoruz. Bu işlemden sonra aşağı yukarı 15 dakika ortama girilmiyor. 15 dakika sonra sanki hiç uygulama yapılmamış gibi ilaçlama yapılan alan rahatlıkla kullanılabiliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk korona virüs vakasını açıklamasının ardından ilaçlama taleplerinde ciddi artışın söz konusu olduğuna değinen Gögüş, "Bakanlığın korona virüsü açıklamasından beri ciddi talep artışları var. Aşağı yukarı yüzde 20 civarında bir artış söz konusu. Genellikle iş yerleri, kurumlar, okullar, ana okulları ve kafeler gibi yaklaşık 50 kişinin üzerinde insanın olduğu, yaşamsal faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerde bu işlemleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Böcek ilaçları kullananlar, su sıkanlar da mevcut"

Öte yandan Gögüş, korona virüsü vakalarının açıklanmasının ardından başta halı yıkamacılar ve oto yıkamacılar olmak üzere bu işle ilgili yeterli bilgiye sahip olmayanların da ilaçlama işlerine yöneldiğini belirterek dert yakındı. Andaç Gögüş, vatandaşları uyardı. Ev ya da iş yerlerini dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde seslenen Gögüş, "Bizim sektörümüzün haricinde maalesef bu işi yapanlar var. Ruhsatsız firmalar çok, ehliyetsiz firmalar çok. Geçtiğimiz gün İstanbul'da bu hususta bir zehirlenme vakası olmuş. Dezenfektanlar yerine böcek ilaçları kullananlar, su sıkanlar da mevcut. Biz burada kullanıcılardan şunu bekliyoruz. Vatandaşlarımız muhakkak Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika ve uygulayıcı olarak da izin belgesi olan firmaları tercih etsinler. Bu işi maalesef halı yıkamacılar, oto yıkamacılar, temizlikçiler, itfaiyeciler, herkes yamaya başladı; Ancak bu işin riski var. İyi kimyasal seçmeniz gerekiyor. Sağlık Bakanlığının onay verdiği ürünleri seçmemiz gerekiyor. Bunlar genelde uzmanların işi olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Dezenfekte işlerinde de fahiş fiyat uygulayanlar mevcut

Virüs vakalarından sonra çoğu alanda olduğu gibi ilaçlama iş kolunda da fahiş fiyat uygulayan firmaların olduğunu söyleyen Gögüş, "Ne yazık ki bizim sektörde de fahiş fiyatlarla iş yapanlar mevcut. Biz yine bu virüs olayından önce verdiğimiz rakamlarla bu işi yapıyoruz. Çalıştığımız aşağı yukarı 400'e yakın firma var. Yani ürünün kullanım maliyeti belli, yapılacak iş belli, iş süresi belli. Çok afaki fiyatlarla iş yapan firmaları, halkımız da tercih etmezlerse iyi olur" diye konuştu.

Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat

fahrettin koca, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:13 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akçay: Koronavirüs kış hastalığıdır demek için yeterli kanıt yok
103 suçtan aranan 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı         
15:32
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu         
15:01
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi         
10:12
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:49:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]