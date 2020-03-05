Dezenfektanlarda talep artışı

Çin'den dünyaya yayılan Koronavirüs nedeniyle maske ve eldivene olan talebin artması yanı sıra dezenfektanlara da talebi arttırdı.



Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, Türkiye sınırına dayandı. Vatandaşlar, özellikle toplu taşıma araçlarında maske ile geziyor, ellerini dezenfekte edebilmek için iş yerlerine dezenfektan ürünlerini kullanıyor. Türkiye'de maske ve dezenfektan ürünlere talebin artması nedeniyle stoktaki ürünlerin birçoğu tüketti. Eczacılar, dezenfektana olan talebin arttığını belirtirken, bu ürünlerin stoklarda zor bulunduğunu ifade etti. Ayrıca dezenfekten ürünlerinde fiyat artışı olduğunun altını çizdiler.



"Elin gün içinde çok yıkanması daha çok koruyuculuk sağlar"



Dezenfektan konusunda insanlar jellere göre sıvıları daha çok tercih ettiği belirten Eczacı Tacettin Sarı, "Bana göre yüzde 100 koruyuculuk sağlamaz. Elin gün içinde çok yıkanması daha çok koruyuculuk sağlar. Vatandaşların bu dezenfektanları yanında taşımaları önemli. Fiyatlar ortalama olarak artışlar var. Normal 3-5 TL olan dezenfektanın fiyatları fahiş oranda artmış durumda." dedi.



"Fiyatlarda yükselme var ama talepler yine de fazla"



Dezenfektan satışlar arttığının altını çizen Eczacı Tarık Eldelekli, "Bizim bulunduğumuz bölgede Türk değil, yabancı hastaların alımları çok arttı. Özellikle litrelikleri çok tercih ediyorlar. Fiyatlarda yükselme var ama talepler yine de fazla. Şu sıralarda bayağı satılıyor. Geçen seneye göre likit formlarda 5 TL civarında, litreliklerde 5-10 TL bandında arttı. Normalde çok az giden bir üründü şu anda çok fazla gidiyor. İlaç almaya gelen herkes 1 tane dezenfektan alıyor. Dezenfektanlar elimizin üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturuyor. Bu bariyer sayesinde ele ulaşan bakteriler ya da virüsler cilde temas etmiyor. Bu sayede koruma sağlayabiliyor." şeklinde konuştu.



Bir diğer Eczacı Mert Harput ise şöyle konuştu: "Şu anda taleplerde çok artış var, piyasada arz yetersiz kalıyor. Fiyatlar da değişti. Depoların çoğunda bulunmuyor. Güncel aldığımız fiyatlar eski fiyatlara göre çok farklı. Depolarda bulunmayınca mecburen dışarıdan tedarik etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da fiyatları ciddi şekilde etkiliyor. Dezenfektan enfeksiyonun vücutta yayılmasını engeller. Özellikle virüste etkilidir. İçeriğinde izopropil alkol olur. Bu alkol virüslerin vücuda girmesini engelliyor, hastalıktan koruyor. Herkesin kullanması gereken hijyen ürünü." - İSTANBUL