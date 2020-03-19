Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir - Son Dakika
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Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir

6 saat önce

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr Öğr.Üyesi Serhat Koran, "En ideal temizlenme şekli kokusuz sade kalıp sabun ve duru su ile yıkamaktır.

Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr Öğr.Üyesi Serhat Koran, "En ideal temizlenme şekli kokusuz sade kalıp sabun ve duru su ile yıkamaktır. Dezenfektanların uzun süre kullanımı elimizi tahriş edebilir. Cilt hastalıklarına sebep olabilir. Kolonya ve dezenfektanları su ve sabunun bulunmadığı ortamlarda kullanabiliriz." dedi.

Koran, AA muhabirinin koronavirüs salgını sonrası alınacak önlemlere ilişkin sorularını yanıtladı.

Koronavirüsten korunmanın en önemli yolu teması engellemek olduğunu aktaran Koran, "Kalabalık ortamdan uzak durmamız gerekiyor. Toplu taşımaları kullanmayalım. Yaşlılarımız bilhassa evinden çıkmasınlar. Evlerimizi sürekli havalandıralım. Sade bir sabunla elimizi bol suyla en az 20 saniye yıkayalım. Elimizde gözle görülür bir kir varsa 40 saniyeye kadar uzatalım.En ideal temizlenme şekli kokusuz sade kalıp sabun ve duru su ile yıkamaktır. Dezenfektanların uzun süre kullanımı elimizi tahriş edebilir. Cilt hastalıklarına sebep olabilir. Kolonya ve dezenfektanları su ve sabunun bulunmadığı ortamlarda kullanabiliriz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için uykumuza dikkat edelim. En az 7-8 saat günlük uyumamız gerekiyor. Aksi takdirde bağışıklık sistemimiz zayıflar." diye konuştu.

Gıda stokçuluğunun farklı toplum sağlığı sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Koran şunları söyledi:

"Ülkemizde gıda stokları yeterli. Bu salgından çok ciddi biçimde etkilenen ülkelerde dahi gıda sorunu yaşanmıyor. Çok fazla gıda almamız bir başka vatandaşın bu gıdaya ulaşamamasına sebep olacaktır. Yeterli gıda alamadığı için belki bu gıdaya ulaşamayan kişinin hastalanmasına sebep olacağız. Bir komşumuzun hastalanması bizi de etkileyebilir. İhtiyacımız olmayan gıdayı stok yaptığımız zaman evlerimizde saklama koşullarına uygun bir ortam sağlayamayız. Kuru bakliyatı 18 derecede muhafaza etmemiz gerekiyor. Poşette tutmamamız gerekiyor. Bez torbalarda veya cam şişelerde saklamamız gerekiyor. Eğer uygun saklama koşulları sağlanamazsa bu sefer bu fazla ürünlerden kaynaklı enfeksiyonlar gelişecektir. Böceklenmeler meydana gelecektir. Bu da başka bir toplum sağlığı sorununa sebep olur."

-Cep telefonlarına dikkat

Önümüzdeki günlerde evlerde karantina durumu başlaması durumunda yapılacak önlemlere değinen Koran, "Evlerimizde ortak dokunma alanlarını düzenli olarak dezenfekte etmemiz gerekiyor. Kapı kolları, klozetler, lavabolar, bilgisayar klavyeleri ve daha bir çok ortak dokunma alanı mevcut. Parmaklarımızı kullanmamaya çalışalım. Elimizin tersini kullanabiliriz. Günde 50-60 defa elimizi ağzımıza burnumuza değdiriyoruz. Bunu da parmaklarımızla yapıyoruz. Ortak çatal, bıçak, kaşık ve havluları kullanmamaya çalışalım. Evimizi düzenli olarak havalandıralım." şeklinde konuştu.

Cep telefonlarının koronavirüsün yayılması noktasında taşıyıcı olabileceğini vurgulayan Koran, cep telefonlarının kimseyle paylaşılmaması gerektiğini ve ortak kullanım alanlarına bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:32 Kaynak: AA

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