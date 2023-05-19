CNN International sunucusu Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinden dış politikaya birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organlarında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN International'a verdiği mülakatta, " Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim" dediği iddiasını yalandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta, 'Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim' dedi. iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiaya konu mülakatta böyle bir ifade kullanmamıştır.'' denildi.
Son Dakika › Güncel › Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim' dediğine yönelik iddiaları yalanladı - Son Dakika