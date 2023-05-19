Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim' dediğine yönelik iddiaları yalanladı

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CNN International sunucusu Becky Anderson'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecinden dış politikaya birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organlarında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN International'a verdiği mülakatta, " Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim" dediği iddiasını yalandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖYLE BİR İFADE KULLANMAMIŞTIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'a verdiği mülakatta, 'Sinan Oğan'a boyun eğmeyeceğim' dedi. iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iddiaya konu mülakatta böyle bir ifade kullanmamıştır.'' denildi.