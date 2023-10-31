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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı'' iddiasını yalanladı - Son Dakika

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı'' iddiasını yalanladı

Son Güncelleme: 31.10.2023 14:20

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide somut bir değişme olmadığı için Mehmet Şimşek'i uyardı" şeklindeki iddiayı yalanladı.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i uyardığı öne sürülmüştü. Erdoğan'ın ekonomide somut bir değişme olmadığı için Bakan Şimşek'i uyardığına yönelik iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yanıt geldi. Söz konusu iddialar kesin bir dille yalanlandı.

"ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili tüm kurumlar, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.

İşte o açıklama:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'i uyardı' iddiasını yalanladı
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Medya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı'' iddiasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı'' iddiasını yalanladı - Son Dakika
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