Dfb'deki Kirli İşler

DFB başkanları artık normal yollardan görevini bırakmıyor. Skandallar nedeniyle koltuklarından vazgeçmek zorunda kalıyor. Önce Wolfgang Niersbach adı skandallara karıştığı için istifa etti. Ardından onun yerine başkan seçilen Rhenhard Grindel de skandallar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kaldı. İki istifa DFB'deki kirli ilişkilerin ve karmaşanın büyüklüğünü gündeme getirdi.İKİSİ DE İSTİFA İLE GİTTİ
Niersbach'ın adı, 2006 Dünya Futbol
Şampiyonası'nı alabilmek için Almanya
'nın rüşvet verdiği yönündeki skandallarla anılmıştı. Niersbach önce rüşvet iddiasını ret etmiş, ancak baskıların artması üzerine rüşvet skandalı nedeniyle görevinden istifa etmişti. Onun yerine seçilen Grindel ise UEFA delegesinden pahalı bir kol saati hediye olarak aldığı ortaya çıkınca görevini bırakmak zorunda kaldı. Grindel'in adı birçok skandala karışmıştı. Ancak görev yaptığı sırada UEFA 2024 Avrupa
Futbol Şampiyonası'nın evsahipilğini ülkesine kazandırdı. Şampiyonanın evsahipliği için Türkiye
ile Almanya yarışmıştı. İki ülke arasındaki kıyasıya mücadelede Grindel'in başında bulunduğu DFB'nin ilişkileri sayesinde ev sahipliğini Almanya almıştı. Grindel'in skandalları akılara şimdi iki ülke arasındaki yarışın centilmence olup olmadığını getirdi.
BORSA AÇILDI
DFB Başkanlık koltuğunun boşalması üzerine başkanlık için kamuoyunda tanınan ve farklı alanlarda başarılı olmuş birçok kişinin ismi ortaya atıldı. Eski Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere
, Mercedes Benz
'in mayıs ayında emekli olacak olan Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche, Leverkusen
Sportif Diirektörü Rudi Völler
, 800 metre şampiyonu eski atlet ve şimdilerde rüşvetle mücadele eden Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Sylvia Schenk, eski milli futbolcular Christoph Metzelder ve Thomas Hitzlsperger başkanlık için ismi geçen birkaç isim. Adı geçenlerden biri mi yoksa başka bir isim mi başkan olacak önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.