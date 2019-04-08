Dfb Kupası'nda Kuralar Çekildi
1 saat önce
NURİ Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen, sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.
NURİ Şahin'in formasını giydiği Werder Bremen
, sahasında Bayern Münih
'i ağırlayacak. Yarı finale yükselen tek İkinci Bundesliga takımı takım olan Hamburg ise Bundesilga'nın güçlü temsilcilerinden RB Leipzig
'i konuk edecek. Karşılaşmalar 23 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Her iki maçı da Alman Birinci Kanalı ARD ile Sky canlı yayınlayacak. Tek maç usulü oynanacak yarı final maçlarıını kazanan adını finale yazdıracak. 25 Mayıs'ta Berlin
'de oynanacak final maçıyla kupanın sahibi belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:20
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