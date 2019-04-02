Son Dakika Haberleri: Dfb Kupası'nda Yarı Final Heyecanı Başlıyor

Dfb Kupası'nda Yarı Final Heyecanı Başlıyor

1 saat önce

Bugün Paderborn ile Hamburg ve Augsburg ile RB Leipzig maçları var. İkinci Lig ekipleri Paderborn ile Hamburg karşılaşması Paderborn kentinde saat 18.30'da başlayacak.

Dfb Kupası'nda Yarı Final Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Bugün Paderborn ile Hamburg ve Augsburg ile RB Leipzig maçları var. İkinci Lig ekipleri Paderborn ile Hamburg karşılaşması Paderborn kentinde saat 18.30'da başlayacak. Maç Sky televizyonundan izlenebilinecek. Bundesliga temsilcileri Augsburg ile RB Leipzig maçı ise Augsburg'da saat 20.45'da start alacak. Bu maçı Alman Birinci Kanalı ARD canlı yayınlayacak. Yarın akşam ise Bayern Münih İkinci Bundesliga ekiplerinden Heidenheim'ı konuk ediyor.

Allianz Arena'da oynanacak maçın başlama saati 18.30. Bayern Münih'de kaleci Neuer ile Robben'ın forma giymesi beklenmiyor.

Gecenin ikinci karşılaşması ise Schalke ile W. Bremen arasında oynanacak. Nuri Şahin ve Suat Serdar'ın karşı karşıya geleceği maçın başlama saati 20.45. Gelsenkirchen'deki karşılaşmayı ARD ile Sky ortak yayınlıyor. Oynanacak dört maçtan sonra dört takım yarı finale yükselecek.

Yarı final karşılaşmaları 23 ve 24 Nisan'da, final ise Berlin'de 25 Mayıs'ta oynanacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:12 

Leipzig, Augsburg, Güncel
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