Son Dakika Haberleri: Dg Sivasspor, Bb Erzurumspor Maçına Hazır

Dg Sivasspor, Bb Erzurumspor Maçına Hazır

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını tamamladı.

Dg Sivasspor, Bb Erzurumspor Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular son bölümde çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Yusuf Bozdoğan yapacak. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:30 Kaynak: İHA

Sivasspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Kasımpaşa'ya Konuk Olacak İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı

Trabzonspor Evinde Alanyaspor'u Ağırlayacak Akhisarspor, Evinde MKE Ankaragücü'ne Diş Geçiremedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dg Sivasspor, Bb Erzurumspor Maçına Hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]