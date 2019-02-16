Dg Sivasspor, Bb Erzurumspor Maçına Hazır
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular son bölümde çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Yarın Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Yusuf Bozdoğan yapacak. - SİVAS
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:30 Kaynak: İHA
Galatasaray, Kasımpaşa'ya Konuk Olacak
İstanbul, Ankara ve Bursa'nın Ardından Balıkesir'de de Tanzim Satış Başladı
Trabzonspor Evinde Alanyaspor'u Ağırlayacak
Akhisarspor, Evinde MKE Ankaragücü'ne Diş Geçiremedi