Sivasspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçının ardından görünen lüzum üzerine bir futbolcuya ve bir destek ekibi personeline Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi.

Futbolcu ve destek ekibi personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır." denildi.