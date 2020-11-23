Sivasspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
23.11.2020 16:43
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçının ardından görünen lüzum üzerine bir futbolcuya ve bir destek ekibi personeline Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi.
Futbolcu ve destek ekibi personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır." denildi.
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