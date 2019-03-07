Dg Sivasspor, E. Yeni Malatyaspor Maçına Hazır
59 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında yarın kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında yarın kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor
akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Hakan Keleş
yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip pas ve taktik ağırlıklı çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. İdmanın ardından futbolcular kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu
'nda saat 20.30'da oynanacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise; Erdinç Sezertam
ve Mustafa Savranlar yapacak. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:49 Kaynak: İHA
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