Dg Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazır
8 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe
ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor
karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Hakan Keleş
yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip pas çalışmalarının ardından çıkış koşularıyla antrenmanı tamamladı. Sivasspor kafilesi bugün saat 16.30'da Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı'ndan İstanbul
'a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bülent Yıldırım
düdük çalacak. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:51 Kaynak: İHA
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