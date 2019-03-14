Son Dakika Haberleri: Dg Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

Dg Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazır

8 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Dg Sivasspor, Fenerbahçe Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip pas çalışmalarının ardından çıkış koşularıyla antrenmanı tamamladı. Sivasspor kafilesi bugün saat 16.30'da Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:51 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor
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