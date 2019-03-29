Son Dakika Haberleri: Dg Sivasspor Hazırlık Maçında Sivas Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti

Dg Sivasspor Hazırlık Maçında Sivas Belediyespor'u 2-1 Mağlup Etti

1 saat önce

- DG Sivasspor hazırlık maçında Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup ettiSİVAS - Demir Grup Sivasspor milli maçları ve yerel seçim nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

- DG Sivasspor hazırlık maçında Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup etti

SİVAS - Demir Grup Sivasspor milli maçları ve yerel seçim nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 34 puanla 9'uncu sırada bulunan DG Sivasspor, mili maçlar ve yerel seçim nedeniyle lige verilen arayı TFF 2 .Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlı ekip Ali Şaşal Vural, Uğur Çifti, David Braz, Paul Papp Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Serhiy Rybalka, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Gabriel Torje ve Arouna Kone 11'i ile çıktı. Yeşil-beyazlı ekip ise karşılaşmaya Ahmet Üçgün, Eray Ataklı, Berkay Öztuvan, Emrah Bedir, Emre Yakut, Ali Aydın, Kerem Kaya, İbrahim Sürgülü, Fatih Ayık, Gökhan Çırak ve Mustafa Aydın 11'i başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 22. dakikada Rybalka'nın serbest vuruştan attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Kone'nin pasında Erdoğan Yeşilyurt farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Sivas Belediyespor'da Güray Gazioğlu 55. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. Müsabakada başka gol olmayınca mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:57 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Sivasspor, Spor
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