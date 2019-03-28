Dg Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor
'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor
hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Hakan Keleş
yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hakaretlerinin ardından denge ve kuvvet çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip ardından 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde taktiksel çalışmalar yapan futbolcular son bölümde ise kenar orta ve gol vuruşu çalıştı. Diğer yandan Bursa
'da laparoskopik tek taraflı kasık fıtığı onarımı yapılan Muhammet Demir
, Sivas'a gelerek takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.
Demir Grup Sivasspor yarın saat 15.00'te Muhsin Yazıcıoğlu
Stadyumu'nda Sivas Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:28 Kaynak: İHA
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