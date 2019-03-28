Son Dakika Haberleri: Dg Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Dg Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

1 saat önce

- DG Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyorSİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü.

- DG Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hakaretlerinin ardından denge ve kuvvet çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip ardından 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde taktiksel çalışmalar yapan futbolcular son bölümde ise kenar orta ve gol vuruşu çalıştı. Diğer yandan Bursa'da laparoskopik tek taraflı kasık fıtığı onarımı yapılan Muhammet Demir, Sivas'a gelerek takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.
Demir Grup Sivasspor yarın saat 15.00'te Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda Sivas Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:31 Kaynak: İHA

Sivas, Kayserispor, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üniversite Kampüsünde Yarış Yapan İki Araç Dehşet Saçtı! 1 Öldü, 3 Yaralı Abdullah Avcı'dan Beşiktaş Açıklaması: 5 Senelik Mukavelem Var Moise Kean, "Juventus Bana Traktör Almadı" Diyen Babasına Ateş Püskürdü Tolga Zengin'in Sezon Sonunda Futbolu Bırakacağı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 17:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dg Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]