DG Sivasspor, Marcelo Goiano ile anlaştı
1 saat önce
DG Sivasspor'un Marcelo Goiano ile prensipte anlaştığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
DG Sivasspor
'un Marcelo Goiano ile prensipte anlaştığı öğrenildi.
DG Sivasspor'un, transfer komitesinin bir süredir takip ettiği, Portekiz
takımlarından Braga'da forma giyen sağ bek oyuncusu Marcelo Goiano ile prensipte anlaştığı öğrenildi. İstanbul
'a gelen futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor. - SİVAS
Bruma, 15 milyon euroya Porto'ya transfer olacak
Beşiktaş'ın istediği Ömer Toprak, Borussia Dortmund'da kalmak istiyor!
Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner vefat etti
Müfit Erkasap, Fatih Terim'in istediği forveti açıkladı