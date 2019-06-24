Son Dakika Haberleri: DG Sivasspor, Marcelo Goiano ile anlaştı
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DG Sivasspor, Marcelo Goiano ile anlaştı

1 saat önce

DG Sivasspor'un Marcelo Goiano ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

DG Sivasspor, Marcelo Goiano ile anlaştı, System.String[]
DG Sivasspor'un Marcelo Goiano ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

DG Sivasspor'un, transfer komitesinin bir süredir takip ettiği, Portekiz takımlarından Braga'da forma giyen sağ bek oyuncusu Marcelo Goiano ile prensipte anlaştığı öğrenildi. İstanbul'a gelen futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atması bekleniyor. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:28 Kaynak: İHA
Portekiz, Sivasspor, Spor
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