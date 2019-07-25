DGS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
2 saat önce
2019-DGS cevap kağıtları ve aday cevaplarına 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
2019-DGS cevap kağıtları ve aday cevaplarına 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:47
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