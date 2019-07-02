Son Dakika Haberleri: DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
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DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

1 saat önce

DGS'ye ilişkin bugün başlayan eğitim bilgisi kontrol ve seçme işlemleri 8 Temmuz saat 16.00'da tamamlanacak.

DGS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı, System.String[]
DGS'ye ilişkin bugün başlayan eğitim bilgisi kontrol ve seçme işlemleri 8 Temmuz saat 16.00'da tamamlanacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:58 
Ekonomi
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