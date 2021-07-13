DGS: Dikey Geçiş Sınavı - Son Dakika

2021-DGS başvurularında, YÖKSİS'ten eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 13 Temmuz - 02 Ağustos 2021 tarihleri arasında (02 Ağustos 2021 16. 00'a kadar) yükseköğretim kurumlarına açılacaktır.
Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.
https://kkis. osym. gov. tr kullanıcı bilgileri https://bmis. osym. gov. tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis. osym. gov. tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayanlar bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir.
İlgili Yükseköğretim Kurumlarına önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Kaynak: Habermetre
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