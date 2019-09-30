DGS ek yerleştirme tercih dönemi yarın başlıyor
2 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercihleri yarından itibaren 7 Ekim'e kadar alınacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercihleri yarından itibaren 7 Ekim'e kadar alınacak.
ÖSYM'nin internet sitesindeki bilgiye göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile yapılacak.
Yarın başlayacak tercih işlemleri 7 Ekim'de sona erecek.
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