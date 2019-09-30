Son Dakika Haberleri: DGS ek yerleştirme tercih dönemi yarın başlıyor
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DGS ek yerleştirme tercih dönemi yarın başlıyor

2 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercihleri yarından itibaren 7 Ekim'e kadar alınacak.

DGS ek yerleştirme tercih dönemi yarın başlıyor, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme tercihleri yarından itibaren 7 Ekim'e kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesindeki bilgiye göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile yapılacak.

Yarın başlayacak tercih işlemleri 7 Ekim'de sona erecek.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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