Son Dakika Haberleri: DGS giriş belgeleri erişime açıldı
Son Dakika Güncel Haber

DGS giriş belgeleri erişime açıldı

48 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2019-DGS) giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.

DGS giriş belgeleri erişime açıldı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2019-DGS) giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanacak 2019-DGS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:23 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yumurta üreticilerinin gözü Irak pazarında Mısır'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mursi'nin ölümü bir cinayettir" sözlerine yanıt Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Oyuncu İpek Tuzcuoğlu verdiği kilolarla resmen eridi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:11:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DGS giriş belgeleri erişime açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]