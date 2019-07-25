DGS sonuçları açıklandı

30 Haziran'da yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı.

30 Haziran'da yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler."

(Mehmet Kalay/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Juventus lisansını kaybeden FIFA'dan açıklama geldi

DGS sonuçları açıklandı

Merkez Bankasının 425 baz puanlık faiz indiriminin sonuçları ne olacak?

Karadeniz'de gerilim! Ukrayna, Rus tankerine el koydu