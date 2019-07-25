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DGS sonuçları açıklandı

57 dakika önce

30 Haziran'da yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı.

DGS sonuçları açıklandı, System.String[]
30 Haziran'da yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler."
(Mehmet Kalay/İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
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