DGS soruları erişime açıldı
19 dakika önce
Adaylar, DGS sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Adaylar, DGS sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:48
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