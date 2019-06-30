Son Dakika Haberleri: DGS soruları erişime açıldı
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DGS soruları erişime açıldı

19 dakika önce

Adaylar, DGS sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

DGS soruları erişime açıldı, System.String[]
Adaylar, DGS sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:48 
Ekonomi
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