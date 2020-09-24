2020 DGS tercih işlemleri yarın başlıyor - Son Dakika

2020 DGS tercih işlemleri yarın başlıyor
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerini yarın başlatacaklarını açıkladı.
ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerini yarın başlatacaklarını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ ANKARA, -
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