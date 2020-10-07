DGS yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

DGS yerleştirme sonuçları açıklandıÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim" dedi.ANKARA, -



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