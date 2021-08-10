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DGSKON'dan Gençlerbirliği yönetimine ziyaret - Son Dakika

DGSKON'dan Gençlerbirliği yönetimine ziyaret

10.08.2021 10:26
DGSKON'dan Gençlerbirliği yönetimine ziyaret, System.String[]

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Türker Aygündüz; Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı Muammer Akyüz'ü kulüp binasında ziyaret ederek; Gençlerbirliği camiasına "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Ziyaretinde "Asırlık Çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne Başarılar diliyoruz" diyen Sakarya'lı DGSKON Genel Başkanı Türker Aygündüz; "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün layık olduğu yere döneceğine inanıyoruz. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Niyazi Akdaş ve Sayın Muammer Akyüz beye çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimizle" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ise; "Başkan Aygündüz'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

DGSKON'dan Gençlerbirliği yönetimine ziyaret

Gençlerbirliği, Muammer Akyüz, Sakarya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel DGSKON'dan Gençlerbirliği yönetimine ziyaret - Son Dakika


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