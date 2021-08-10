DGSKON'dan Gençlerbirliği yönetimine ziyaret - Son Dakika

Ziyaretinde "Asırlık Çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne Başarılar diliyoruz" diyen Sakarya'lı DGSKON Genel Başkanı Türker Aygündüz; "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün layık olduğu yere döneceğine inanıyoruz. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Niyazi Akdaş ve Sayın Muammer Akyüz beye çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimizle" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş ise; "Başkan Aygündüz'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.