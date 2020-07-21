DGTP Başkanı Otçu: "Ayasofya bir mabetten daha fazlasıdır" - Son Dakika

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu (DGTP) Başkanı Erdal Otçu, Ayasofya'nın bir mabetten daha fazlası olduğunu söyledi.

Erdal Otçu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Ayasofya'nın 24 Temmuz'da cuma namazıyla tekrar Müslümanların ibadetine açılacak olmasını büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Otçu, beş kıtadaki tarihi pek çok caminin minareleri yıktırılıp ezanları susturulurken, Türkiye'nin Ayasofya üzerindeki tasarruf hakkının çok görüldüğünü söyledi.

Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesinin manevi anlamına dikkati çeken Otçu, şöyle dedi:

" Fatih'in miras bıraktığı bir vakfiyenin şartlarına uygun olarak kullanıma açılması, egemenlik haklarının milletimize ait olduğunun dünyaya haykırılmasıdır. Ayasofya bir mabetten daha fazlasıdır. Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesi, öz yurdumuzda garip, öz yurdumuzda parya olmadığımızın ilanıdır. Zincirler kırılmakta, Ayasofya insanlığın gönlüne, kalbine açılmaktadır."