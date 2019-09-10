Son Dakika Haberleri: DGTP'nin eylül ayı toplantısı yapıldı
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DGTP'nin eylül ayı toplantısı yapıldı

1 saat önce

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu (DGTP) Başkanı Erdal Otçu, dizi ve filmlerde şiddet eğilimini artıran sahnelere karşı olduklarını, kadın cinayetleriyle ilgili gündemde bu hususun da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

DGTP'nin eylül ayı toplantısı yapıldı, System.String[]

Denizli Gönüllü Teşekküller Platformu (DGTP) Başkanı Erdal Otçu, dizi ve filmlerde şiddet eğilimini artıran sahnelere karşı olduklarını, kadın cinayetleriyle ilgili gündemde bu hususun da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

DGTP'nin eylül ayı toplantısı, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği'nin ev sahipliğinde Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.

DGTP'yi oluşturan dernek, vakıf ve sendika temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan platform başkanı Otçu, son günlerde kamuoyu gündemine gelen kadın cinayetleri başta olmak üzere insana uygulanan şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Otçu, şöyle konuştu:

"Dizi ve film senaryolarının şiddet eğilimini artıran mahiyette yazılması ve oynanmasına karşıyız. Eşinden uzaklaşma ve yaklaşmama cezası alanların, herhangi bir takibata uğramadan ellerini kollarını sallaya sallaya uluorta ortalıkta serbestçe dolaşmalarına karşıyız. Cezaevindeki katillerin pişmanlık ve iyi hal indirimi alarak maktul ailelerinin ve kamu vicdanının rencide edilerek erken salıverilmelerine karşıyız."

Sendika, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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