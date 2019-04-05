Dh Aistanbul - Büyük Taşınma: 96 Tır Sefer Yaptı, Yüzde 36 Tamamlandı
54 dakika önce
Enver ALAS - İstanbul DHATHY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanı taşınmasında yüzde 36'lık bölümün tamamlandığını açıkladı.
Enver ALAS - İstanbul
DHA THY
Genel Müdürü Bilal Ekşi
, havalimanı taşınmasında yüzde 36'lık bölümün tamamlandığını açıkladı.
Ekşi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece yapılan taşıma ile (96 TIR seferi yapıldı) taşımalarımızın planlandığı gibi yüzde 36'si tamamlandı. Ayrıca dün 6 geniş gövde uçağımız İstanbul Havalimanına intikal etti" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:27 Kaynak: DHA
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