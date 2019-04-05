Son Dakika Haberleri: Dh Aistanbul - Büyük Taşınma: 96 Tır Sefer Yaptı, Yüzde 36 Tamamlandı

Dh Aistanbul - Büyük Taşınma: 96 Tır Sefer Yaptı, Yüzde 36 Tamamlandı

54 dakika önce

Enver ALAS - İstanbul DHATHY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanı taşınmasında yüzde 36'lık bölümün tamamlandığını açıkladı.

Dh Aistanbul - Büyük Taşınma: 96 Tır Sefer Yaptı, Yüzde 36 Tamamlandı, System.String[]
Enver ALAS - İstanbul DHA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, havalimanı taşınmasında yüzde 36'lık bölümün tamamlandığını açıkladı.

Ekşi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece yapılan taşıma ile (96 TIR seferi yapıldı) taşımalarımızın planlandığı gibi yüzde 36'si tamamlandı. Ayrıca dün 6 geniş gövde uçağımız İstanbul Havalimanına intikal etti" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:27 Kaynak: DHA

DHA, Bilal Ekşi, İstanbul, Güncel
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