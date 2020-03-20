DHA, Almanya'daki karantina altına alınan şehre girdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya DHA, Almanya'daki karantina altına alınan şehre girdi - Son Dakika Dünya

DHA, Almanya'daki karantina altına alınan şehre girdi

6 saat önce

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vakaların en yüksek olduğu kent Heinsberg'de sokaklar boşaldı.

DHA, Almanya'daki karantina altına alınan şehre girdi, System.String[]

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen vakaların en yüksek olduğu kent Heinsberg'de sokaklar boşaldı. Kentte eğlence mekanları, gece kulüpleri, spor salonları, sinema ve tiyatro salonlarının kapılarında, 'Koronavirüs nedeniyle kapalıyız' afişleri görüldü.

Demirören Haber Ajansı , Almanya koronavirüs nedeniyle en çok etkilenen Heinsberg kentini görüntüledi. Virüs nedeniyle ilk ölümlerin yaşandığı kentlerden biri olan Heinsberg'de hayat durma noktasına geldi. Çok sayıda işletmenin kepenklerini tamamen indirdiği görüldü. Marketler, restoranlar, benzin istasyonları, sağlık kurumları ise günün belirli saatlerinde açık kalıyor. Kentte yaşayan insanlar, açık olan yerlerde zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyor ve hızla evlerine dönerek karantina sürecine devam ediyor.

'VİRÜS TAŞIYAN KİŞİ 300 KİŞİNİN GELDİĞİ ETKİNLİĞE KATILMIŞ'

Heinsberg'de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Akçay, "Şu anda uzun zamandan beri kapalı olan bu okulun önündeyiz. Kendi çocuğum da bu okula gidiyordu. Şubat'ın 24-25'inden itibaren koronavirüs nedeniyle okulda bir önlem almak adına okulu kapattılar. Hemen hemen bu olay ortaya çıktığından sonra ilk kapanan okul diye biliyorum" dedi. Akçay, koronavirüs taşıyan bir kişinin, taşıyıcı olduğunu bilmeden karnaval döneminde yaklaşık 250-300 kişinin katıldığı bir etkinliğe katılmasıyla virüsün kentte yayıldığını söyledi. Akçay, "Ülke dışından geldiği söylenen kişinin rahatsızlığı sebebiyle gittiği hastanede yapılan testlerinin sonucu pozitif çıkıyor. Bu kişinin direkt karantinaya alındığını biz de Alman medyasından öğrendik" dedi.

ESNAFLARIN İŞ YERLERİ BOŞ KALDI

Heinsberg'in şehir meydanında dönerci dükkanı olan Mahmut Yücel, esnaf olarak koronavirüsten çok etkilendiklerini yüzde 50 ila 60 iş kaybı yaşadıklarını ifade etti. Yusuf Dedeoğlu isimli bir başka lokanta sahibi ise 60 kişinin aynı anda yemek yediği lokantasının boş olduğunu, yüzde 70 oranında gelir kaybı yaşadığını ifade etti.

EN ÇOK ETKİLENENLER ÇOCUKLAR

Gülizar isimli Türk vatandaşı, okulların 18 Nisan'a kadar kapalı olacağını ve koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinadan en çok çocukların etkilendiğini belirterek, "Neredeyse 6 hafta olacak. Sonu nasıl olacak bilmiyoruz" dedi.

Normal şartlarda Heinsberg'de yaşamanın güzel olduğunu ancak virüs nedeniyle çocukların aktivitelerinin olmadığını belirten başka bir vatandaş ise "Okullar kapalı. Aktiviteleri yok. Okuldan geri kalıyorlar, evde devam etmek zorunda kalıyorlar. Mail üzerinden ders çalışıyorlar, ödevlerini aynı şekilde devam ettiriyorlar. Hiçbir aktiviteleri yok" ifadelerini kullandı. Heinsberg'de panik havası olduğunu dile getiren Türk vatandaşı, "Biraz önce markete gittim. Dezenfektan hiçbir şekilde yok. Sorduğumda Nisan'ın başında gelebileceğini söylediler" dedi.

ALMAN USULÜ 'MESAFE'

Heinsberg'in Hollanda sınırında yaşayan Dabi isimli Alman vatandaşı, koronavirüsün düzenlenen karnaval nedeniyle yaşadığı kentte yayıldığını ifade etti. Karnavaldan hoşlanmadığını belirten Dabi, "Koronavirüsü ilk duyduğumuzda paniğe kapıldık. Ama yapabileceğimiz çok fazla şey yok. Resmi kurumların uyarılarını dikkate almak ve uymak gerekiyor" ifadelerini kullandı. DHA muhabirine konuşan Dabi, muhabirin sorularını arada 2 metre mesafe bırakmak şartıyla yanıtlayacağını dile getirdi.

Şehirde polis, itfaiye ve sağlık kurumlarının görev yaptığını, çocuklarının evde olduğunu söyledi. Dabi, insanların toplu halde bulundukları yerlere gitmediklerini ancak ihtiyaçlarını temin için evden çıktıklarını belirtti. "Dikkat ediyoruz" diyen Dabi, başkalarına  bulaştırmamak için herkesin dikkat edip sorumlu davranmasını, insanlarla mesafeye ve özellikle ellerin yıkanmasına dikkat ettiklerini sözlerine ekledi.

GASİLHANEDE HİJYEN İLAÇLARIMIZ EKSİKSİZ

Heinsberg kenti yakınındaki Milli Görüş Teşkilatı'na bağlı Basweiler Camisi'nin imamı Halil Ertuğrul, virüsle alakalı cami içi ve çevresinde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Ertuğrul, ayrıca cenaze yıkamak için gasilhanede ellerinde yeterince hijyen ve temizlik maddelerinin de bulunduğunu ifade etti.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI 44, VAKA SAYISI 15 BİN 320

Dünyada genelinde 240 bin kişide tespit edilen koronavirüs nedeniyle Almanya'da 44 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısının 15 bin 320'ye yükseldiği aktarıldı. Heinsberg kentinin bulunduğu ve en çok vakanın görüldüğü Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde virüs tespit edilen kişi sayısı ise 4 bin 971 olarak açıklandı.

Heinsberg kentinde 9 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken; 845 kişide de virüs tespit edildiği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:51 Kaynak: DHA

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