Dha Ankara - 15 Temmuz Şehidinin Adı Millet Kıraathanesi'nde Yaşayacak
14 dakika önce
ANKARA'nın Bala ilçesinde 15 Temmuz şehidi Mutlucan Kılıç'ın adının verildiği Milet Kıraathanesi açıldı.
ANKARA'nın Bala
ilçesinde 15 Temmuz şehidi Mutlucan Kılıç'ın adının verildiği Milet Kıraathanesi açıldı.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
önünde şehit olan Mutlucan Kılıç'ın ismi, Bala'da yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi'ne verildi. Bala Kaymakamı Mithat Can
Kutluca ve Bala Belediye Başkanı Arif Kaplan'ın katılımıyla yapılan açılış töreninde, 15 Temmuz direnişinin en genç şehitlerinden Mutlucan Kılıç'ın anne ve babası da yer aldı. Açılış töreninin ardından katımcılara çorba ikramında bulunuldu.
Haber: Birol KARAKILIÇ/ BALA(Ankara
),
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:21 Kaynak: DHA
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