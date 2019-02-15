Dha Ankara - 16 Yaşındaki Kız, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
32 dakika önce
ANKARA'da Berfin Ö. (16) ailevi problemler nedeniyle tartıştığı babası İlhami Ö.'yü (55), boğazından bıçaklayarak öldürdü.
ANKARA'da Berfin Ö. (16) ailevi problemler nedeniyle tartıştığı babası İlhami Ö.'yü (55), boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 00.15 sıralarında Keçiören
ilçesine bağlı Atapark Mahallesi 1311. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İmam nikahlı eşi ve kızıyla birlikte yaşayan İlhami Ö., ailevi problemler nedeniyle kızı Berfin Ö.'yle tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın sonunda Berfin Ö., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla babasını yaraladı. İlhami Ö., kanlar içerisinde yere yığıldı.
Olay anında evde bulunan İlhami Ö.'nün imam nikahlı eşi Dilek C.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlhami Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
evde yaptığı incelemenin ardından Berfin Ö.'yü suç aletiyle bıçakla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Olay yerinden görüntü
Polis ekiplerinin çalışması
Sağlık ekiplerinin çalışması
Genel ve detay
Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ/ ANKARA,
Son Dakika
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:25 Kaynak: DHA
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