DHA ANKARA - Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, AYM üyeliğine seçildi
46 dakika önce
ADALET Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:53 Kaynak: DHA
ADALET Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; AYM üyeliğine, anayasanın 146 ve 147'inci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş seçildi.
Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,
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