DHA ANKARA - Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, AYM üyeliğine seçildi

ADALET Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; AYM üyeliğine, anayasanın 146 ve 147'inci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş seçildi.

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,