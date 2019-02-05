Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Als, Sma ve Ms Hastaları İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

Dha Ankara - Als, Sma ve Ms Hastaları İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu

39 dakika önce

TBMM Genel Kurulu'nda, ALS, SMA ve MS hastaları için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Dha Ankara - Als, Sma ve Ms Hastaları İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kuruldu, System.String[]
TBMM Genel Kurulu'nda, ALS, SMA ve MS hastaları için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) hastaları için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi. Meclis Araştırma Komisyonu; ALS, SMA, MS ve henüz tedavisi tespit edilemeyen diğer hastalık türlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilip, tedavi ve bakım yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin geliştirilerek yaşam kalitelerinin artırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve uluslararası sağlık kuruluşları ile koordineli bir çalışma yürüterek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla çalışacak.

TBMM Genel Kurulu, önergenin kabul edilmesinin ardından kapandı.

Haber: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:28 Kaynak: DHA

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