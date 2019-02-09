Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Als ve Sma Hastalıkları İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar,...

Dha Ankara - Als ve Sma Hastalıkları İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar,...

1 saat önce

AMYOTROFİK Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türleri için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dha Ankara - Als ve Sma Hastalıkları İçin Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar,..., System.String[]
AMYOTROFİK Lateral Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türleri için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ALS, SMA, DMD, MS hastalıklarında ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarda uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri ile bu hastalıklara sahip kişiler ve yakınlarının yaşadıkları sorunların ve çözümlerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi. Karara göre, komisyon, 12 üyeden oluşacak. Çalışma süreleri başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olarak belirlendi. Ayrıca, komisyon üyeleri gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Haber:   Fatih POYRAZ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:37 Kaynak: DHA

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