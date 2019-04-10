Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Ankara'da 13 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü (2)

Dha Ankara - Ankara'da 13 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü (2)

55 dakika önce

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, 7 köpeğin kayıp ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yaptı.

Dha Ankara - Ankara'da 13 Köpek Zehirlenerek Öldürüldü (2), System.String[]
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, 7 köpeğin kayıp ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı olayla ilgili sosyal medya hesabı twitterden bir açıklama yaptı. Pakdemirli yaptığı açıklamada şunları kaydetti:  

"Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent'teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler."

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:06 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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