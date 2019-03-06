Dha Ankara - Ankara'da 3 Bin 500 Polisle Dev Operasyon (1)
50 dakika önce
ANKARA genelinde narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinden 500 ekip, 3 bin 500 personel ile helikopter destekli uyuşturucu, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yağma ve yaralama suçlarına karışan cezaevinde bulunan Kadir İnan önderliğindeki suç örgütüne yönelik "Kale" kod adlı dev...
ANKARA genelinde narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinden 500 ekip, 3 bin 500 personel ile helikopter destekli uyuşturucu, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yağma ve yaralama suçlarına karışan cezaevinde bulunan Kadir İnan önderliğindeki suç örgütüne yönelik "Kale
" kod adlı dev operasyon başlatıldı.
Operasyonda, özel harekat polislerinin baskın yaptığı ilk evde, Kadir İnan'ın kardeşi Zülfikar İnan gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Ankara
'nın Kale Mahallesi abluka altına alınarak, mahallenin giriş çıkışları kapatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Operasyondan ilk görüntüler
Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ/ ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:00 Kaynak: DHA
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