Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Ankara'da CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'ndan Seçim Aracına Saldırı İddiası

Dha Ankara - Ankara'da CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'ndan Seçim Aracına Saldırı İddiası

32 dakika önce

ANKARA'da CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Barış Turgut ve bir arkadaşı, kimliği belirsiz bir grupla tartıştı.

Dha Ankara - Ankara'da CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'ndan Seçim Aracına Saldırı İddiası, System.String[]
ANKARA'da CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Barış Turgut ve bir arkadaşı, kimliği belirsiz bir grupla tartıştı. Olayın ardından polis merkezine şikayetçi olan Turgut, bu kişilerin araçlara zarar verip, havaya pompalı tüfekle ateş açtıklarını öne sürdü.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Barış Turgut, Millet İttifakı'nın reklam billboardlarına stikır yapıştırıldığı bilgisi üzerine Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın fotoğrafının bulunduğu hafif ticari araçla kontrole çıktı. Barış Turgut ve arkadaşı Yunus Emre Caddesi üzerinde bir grupla karşılaştı. Burada Turgut ve beraberindeki kişi ile diğer grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 2 araç hasar gördü.

Olaydan sonra Etlik Polis Merkezi'ne giden Turgut, tartıştıkları gruptaki bir kişi tarafından pompalı tüfekle havaya ateş açıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zarar gören araçlardan görüntü

CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Barış Turgut ile röp.

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:43 Kaynak: DHA

Polis, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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