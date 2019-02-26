Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu

Dha Ankara - Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu

29 dakika önce

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Dha Ankara - Ankara'da Çöp Konteynerında Bebek Cesedi Bulundu, System.String[]
ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 2196. Sokak üzerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan kişi, çöp konteynerında poşete konulmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bıraktığı şüphesiyle bir kadını gözaltına alındı.



Haber:  Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ/ ANKARA,

*GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

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