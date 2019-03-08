Dha Ankara - Ankara'da Gecekondu Yangını
1 saat önce
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.
ANKARA'nın Keçiören
ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.
Kanuni Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu
Sokak üzerinde bulunan İhsan D.'ye ait gecekonduda sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye ihbarda bulundu. Yanan evin bitişiğindeki gecekondularda yaşayanlar ise panik içinde sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın anında evde kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
Yanan evden görüntü
İtfaiyenin müdahalesi
Mahalle sakinlerinden görüntü
Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:18 Kaynak: DHA
Muhsin Yazıcıoğlu Davasında, 9 Kişiye Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Dava Açıldı
Türk DJ Ümmet Özcan, Çin'de İzmir Marşı'nın Remixini Çalarak Herkesi Coşturdu
Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı