Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Ankara'da Hurda Deposu Alev Alev Yandı

Dha Ankara - Ankara'da Hurda Deposu Alev Alev Yandı

36 dakika önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde alev alev yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi.

Dha Ankara - Ankara'da Hurda Deposu Alev Alev Yandı, System.String[]
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde alev alev yanan hurda deposu kullanılamaz hale geldi.

Kale Mahallesi Çay Sokak üzerinde bulunan hurda deposunda, gece saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek deponun tamamına hakim oldu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere dört bir koldan müdahalede etti. Depoda mahsur kalanların olması ihtimaliyle içeride arama yapıldı. Yangın sırasında bir köpeğin kurtarıldığı öğrenildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangın yerinde bir süre soğutma çalışması yapıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Alevlerden görüntü

Ekiplerin çalışmasından görüntü

Depodan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:35 Kaynak: DHA

Altındağ, Güncel
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