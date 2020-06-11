DHA ANKARA -Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika

DHA ANKARA -Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti

ANKARA'da, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, hayatı felç etti.

DHA ANKARA -Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti, System.String[]

ANKARA'da, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, hayatı felç etti. Araçlar sular altında kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı. Keçiören ilçesinde Burhan Kula, apartmanı su bastığı için evde mahsur kalan eşi ve çocuklarını, balkon demirini keserek kurtardı.

Bugün saat 19.00'dan itibaren kentin tüm ilçelerinde etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 2 saat devam eden yağış nedeniyle göle dönen karayolunda araçlar sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Keçiören ilçesinin Kuşcağız Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında oturan Zehra Kula ile çocukları Zeynep (2) ve Elif (11) apartmandaki su birikintisi nedeniyle kapıyı açamadığı için evde mahsur kaldı. Daha sonra eve gelen baba Burhan Kula, sular altında kalan evin balkon demirini keserek eşi ve çocuklarını dışarı çıkardı.

'BALKON DEMİRİNİ KESİP, ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARDIM'

Binadaki su birikintisi nedeniyle evinin kapısını açamadığını belirten baba Kula, "Ben işteydim çocuklar evdeydi. Aniden yağmur yağmaya başlayınca evi su basmış. Çocuklar içeride kalmış. Bina su dolu olduğu için kapıyı açamıyorduk. Kapıyı açsak, içeri daha fazla su girecekti. Bu yüzden bende komşudan kesici taş aldım ve balkon demirini kesip, çocukları dışarı çıkardım. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyoruz. Ne elbise ne de eşya kaldı. İnşaat işçisiyiz, kolay para kazanmıyoruz. Bunun altından nasıl kalkacağız bilmiyorum." dedi.

'ÇOCUKLARIM ÇOK KORKTU VE AĞLADI'

Yaşadığı o zor anları anlatan anne Zehra Kula ise "Yağmur yağınca sular yükseldi. Banyodan, tuvaletten her yerden sular akın etti. Evde mahsur kaldık, dışarı çıkamadık. Eşim gelince balkon demirini kesti oradan çocukları aldı. Biz baya zor zamanlar yaşadık, çok mağdur olduk. Lütfen bize yardım edin. Ev diz kapaklarımıza kadar su dolmuştu. Çocuklarım çok korktu ve ağladı. Bende hamileyim, ayaklarımı üşüttüm belki de enfeksiyon kaptık bilmiyorum. Ev berbat durumda, tüm eşyalar battı. Bu gece nerede kalacağız bilmiyoruz. Canımızı zor kurtardık."

Ayrıca, Keçiören ilçesindeki bir apartmanın istinat duvarı ise park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Keçiören, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA ANKARA -Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika

Son Dakika

Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu         
00:37
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir         
00:35
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı         
00:21
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı         
00:17
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı         
00:08
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı         
00:02
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor         
00:01
Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi         
23:55
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı         
23:51
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı         
23:44
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü         
23:37
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı         
23:22
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir         
23:15
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor         
22:55
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi         
22:40
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı         
22:33
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı         
22:33
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti         
22:03
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi         
22:01
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu         
21:56
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek         
21:44
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor         
21:37
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu         
21:15
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü         
21:01
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü         
20:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 05:41:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA ANKARA -Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]