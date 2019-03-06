Dha Ankara - Ankara'da Seyir Halindeki Kamyonette Yangın
11 dakika önce
ANKARA'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki ikinci el mobilya ve beyaz eşyalar yandı.
ANKARA'nın Mamak
ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasındaki ikinci el mobilya ve beyaz eşyalar yandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Demirlibahçe Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde ilerleyen Volkan Memiş'in kullandığı kamyonette, henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Kamyonetin kasasından yükselen dumanları fark eden Memiş, aracı durdurup yanan eşyaları kamyonetten atmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonette hasar oluştu.
Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:24 Kaynak: DHA
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