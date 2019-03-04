Son Dakika Haberleri: Dha Ankara - Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'nda Yangın (1)

Dha Ankara - Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'nda Yangın (1)

1 saat önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dha Ankara - Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'nda Yangın (1), System.String[]
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevlerden görüntü

-Çarşı genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:04 Kaynak: DHA

Altındağ, Güncel
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